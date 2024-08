Lewandowski über Flick: "Er passt zum FC Barcelona"

von SPORT1 07.08.2024 • 07:49 Uhr Robert Lewandowski wünscht sich, dass Shootingstar und Europameister Lamine Yamal in Ruhe arbeiten kann. Über Hansi Flick weiß er nur Gutes zu sagen.

Barca-Star Robert Lewandowski wünscht sich eine ruhige Arbeitsatmosphäre für Shootingstar und Europameister Lamine Yamal - und verweist auf dessen geringes Alter.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Ich will eigentlich nicht zu viel über Lamine reden oder ihn zu viel loben. Man muss den Jungen in Ruhe lassen! Es prasselt so viel auf ihn ein – und das in dem Alter. Er soll versuchen, die Zeit zu genießen, noch normal zu leben“, erklärte der Pole im Sportbild-Interview.

Yamal wisse, „dass er mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben muss. Aber das ist nicht so einfach: als Spieler des FC Barcelona, als Europameister. Es ist ein unglaublicher Hype. Wir müssen versuchen, ihn zu beschützen“, sagte Lewandowski weiter.

Flick? „Bin sehr glücklich“

In Hansi Flick sieht der 35-Jährige den richtigen Trainer für eine erfolgreiche Saison beim FC Barcelona. „Ich bin sehr glücklich und zufrieden, wieder mit Hansi zu arbeiten. Ich glaube, dass wir eine super Saison haben und am Ende eine Trophäe in der Hand halten.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Flick passe zum FC Barcelona, „das merkt man schon in den ersten Wochen“, so Lewandowski. In ihrer gemeinsamen Zeit beim FC Bayern hatten der Pole und Flick unter anderem das Triple 2020 gewonnen.

"Er geht offen auf die Spieler zu und legt einen großen Wert auf die Physis: Das kann einer Mannschaft in schweren Phasen einer Saison oder eines einzelnen Spiels helfen. Die Mannschaften von Hansi waren immer topfit."

Die Katalanen beendeten am Dienstagabend (Ortszeit) ihre US-Tour in der Saisonvorbereitung mit einer 3:4-Niederlage nach Elfmeterschießen gegen die AC Mailand, nach 90 Minuten hatte es in Baltimore 2:2 gestanden. Lewandowski erzielte beide Treffer für den spanischen Topklub.

-----