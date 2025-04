Bitter! Saison-Aus für Ex-Bayern-Stürmer Zirkzee

Joshua Zirkzee verletzt sich am Oberschenkel. Laut ManUnited-Trainer Ruben Amorim verpasst der ehemalige Bayern-Stürmer die restliche Saison.

Joshua Zirkzee verletzt sich am Oberschenkel. Laut ManUnited-Trainer Ruben Amorim verpasst der ehemalige Bayern-Stürmer die restliche Saison.

Manchester United muss bis für die restliche Spielzeit auf Joshua Zirkzee verzichten. Der 23 Jahre alte Angreifer zog sich am Wochenende gegen Newcastle United eine Oberschenkelverletzung zu, die ihm zum vorzeitigen Saison-Aus zwingt.

Das gab Cheftrainer Ruben Amorim auf der Pressekonferenz vor dem Europa-League-Viertelfinale gegen Olympique Lyon (Donnerstag, 21 Uhr) bekannt: „Joshua fällt für den Rest der Saison aus. Er wird in dieser Saison nicht mehr spielen. Wir müssen ihn auf die nächste Saison vorbereiten.“

Zirkzee verpasst die restliche Saison

Zirkzee war beim 1:4 gegen die Magpies in der 55. Minute verletzt ausgewechselt worden. In dieser Saison bestritt der Niederländer für die Red Devils 48 Pflichtspiele, in denen er sieben Tore erzielen konnte.