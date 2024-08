Mbappé trifft direkt! Nächster Titel für Real

Neue Saison, nächster Titel! Real Madrid hat das nächste Endspiel für sich entscheiden können und den UEFA Super Cup gewonnen. Die Königlichen bezwangen Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo am Mittwochabend mit 2:0 (0:0) in Warschau und zeigten sich schon vor Beginn der Ligasaison in Form.