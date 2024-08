Trainer-Rücktritt nach dem ersten Spieltag

In England kommt es bereits nach dem ersten Spieltag zum ersten Trainerwechsel der Saison 2024/25.

In England kommt es bereits nach dem ersten Spieltag zum ersten Trainerwechsel der Saison 2024/25.

Bereits nach einem Spiel gab es in England den ersten Trainerwechsel der noch jungen Saison 2024/25.

Ryan Lowe, bis dato Trainer beim englischen Zweitligisten Preston North End , trat nach dem ersten Spieltag der Championship überraschend zurück. Sein Team war mit einer 0:2-Heimniederlage gegen Premier-League -Absteiger Sheffield United in die Saison gestartet.

Verhältnis mit den Fans war angespannt

Die Entscheidung kommt nach einer schwierigen Phase für Lowe, dessen Verhältnis zu den Fans bereits in der vergangenen Saison zunehmend angespannt war.

Preston schloss die letzte Saison mit fünf Niederlagen in Folge ab, ohne ein einziges Tor zu erzielen. Diese Negativserie setzte sich nun auch im ersten Spiel der neuen Saison fort.

Nach der Niederlage am Freitagabend wurde er erneut von Teilen des Heimpublikums ausgepfiffen. Lowe entschied sich daraufhin, den Verein zu verlassen.

Nach einer vierstündigen Sitzung am Sonntag erklärte Lowe, er fühle, dass der richtige Zeitpunkt gekommen sei, den Verein in neue Hände zu übergeben.

Der 45-jährige Lowe verlässt den Verein nach zweieinhalb Jahren, in denen er Preston auf die Plätze 13, 12 und 10 in der Championship führte. In der ersten Runde des Ligapokals wird das Team von Co-Trainer Mike Marsh betreut.