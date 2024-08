Transfers: Millionenregen für den VfB Stuttgart

Nicolas González wechselt von der AC Florenz zu Juventus Turin. Auch der VfB Stuttgart verdient am Deal mit.

Nicolas González wechselt von der AC Florenz zu Juventus Turin. Auch der VfB Stuttgart verdient am Deal mit.

Juventus Turin hat seine Offensive verstärkt und Nicolas González unter Vertrag genommen. Der Argentinier wechselt für rund 33 Millionen Euro plus bis zu fünf Millionen Euro an erfolgsabhängigen Boni von der AC Florenz zur Alten Dame.

Damit steht auch fest, dass González‘ früherer Klub VfB Stuttgart am Transfer mitverdient. Branchenüblich sind es rund zehn Prozent, die den Schwaben neue Millionen in die Kassen spülen. Der VfB darf sich demnach auf mindestens 3,3 Millionen Euro freuen.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Der Argentinier wechselte 2021 für 24,5 Millionen Euro vom VfB zur AC Florenz. Für die Fiorentina machte er in drei Jahren 86 Serie-A-Partien, in denen ihm 25 Tore und zehn Assists gelangen. Mit Weltmeister Argentinien gewann er zweimal die Copa America, zuletzt in diesem Sommer.