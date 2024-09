Shaqiri wendet Blamage ab - Ex-BVB-Keeper glänzt

Der FC Basel schrammt im Schweizer Pokal an einer Blamage vorbei. In einer verrückten Schlussphase stehen mit Xherdan Shaqiri und Marwin Hitz zwei ehemalige Bundesliga-Profis im Fokus.

Dank Matchwinner Xherdan Shaqiri hat der FC Basel eine Blamage im Schweizer Pokal abgewendet. Durch einen knappen 1:0-Sieg in der Verlängerung gegen Zweitligist Stade Nyonnais zog der Favorit am Sonntagabend ins Achtelfinale ein.

In einer recht ereignisarmen Partie wurde es erst in den finalen Minuten der Verlängerung turbulent. Nach einem Foul am eingewechselten Shaqiri, der erst im vergangenen Monat zu seinem Jugendklub zurückgekehrt war, bekamen die seit der 116. Minute in Unterzahl agierenden Basler einen Elfmeter zugesprochen.