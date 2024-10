Ein beispielloser Skandal, der den Fußball in seinen Grundfesten erschütterte

Heute vor neun Jahren erschütterte ein FIFA-Skandal den Fußball in seinen Grundfesten. FIFA-Präsident Sepp Blatter und UEFA-Chef Michel Platini wurden von der FIFA-Ethikkommission für 90 Tage gesperrt.

Heute vor neun Jahren erschütterte ein FIFA-Skandal den Fußball in seinen Grundfesten. FIFA-Präsident Sepp Blatter und UEFA-Chef Michel Platini wurden von der FIFA-Ethikkommission für 90 Tage gesperrt.

Am 08. Oktober 2015 ereignete sich ein einschneidender Moment des Fußballs, der als FIFA-Beben in die Geschichtsbücher eingehen sollte. Heute vor neun Jahren gab die Ethikkommission der FIFA bekannt, dass der damalige FIFA-Präsident Sepp Blatter und der UEFA-Chef Michael Platini für 90 Tage von allen Fußballaktivitäten auf nationaler und internationaler Ebene suspendiert wurden.

Der FIFA-Skandal von Mai 2015

In einem dramatischen Szenario wurden sieben hochrangige FIFA-Funktionäre am 27. Mai kurz vor dem FIFA-Kongress in Zürich festgenommen. Die Festnahmen wurden von US-Behörden durchgeführt und waren Teil einer umfassenden Untersuchung, die auf Vorwürfen der Korruption, Geldwäsche und Erpressung basierten.