Offiziell! Salah-Zukunft geklärt

Lange standen die Zeichen auf Abschied, nun ist klar: Mohamed Salah hat seinen Vertrag beim FC Liverpool verlängert. Dies gaben die Reds am Freitagvormittag bekannt.

„Es ist großartig, ich hatte meine besten Jahre hier. Ich habe acht Jahre gespielt, hoffentlich werden es zehn. Ich genieße mein Leben hier, genieße meinen Fußball. Ich hatte die besten Jahre meiner Karriere“, sagte Salah in einer Vereinsmitteilung.

„Wir haben ein großartiges Team“

Salah kam 2017 von der AS Rom nach Liverpool und gewann unter Trainer Jürgen Klopp zahlreiche Trophäen, gekrönt von der Meisterschaft 2020 und dem Titel in der Champions League 2019. In bisher 394 Einsätzen erzielte er 243 Tore. Die Laufzeit des neuen Kontrakts wurde nicht bekanntgegeben.