Niederländische Fußball-Ikone Neeskens verstorben

Die niederländische Fußball-Ikone Johan Neeskens verstirbt im Alter von 73 Jahren. Neeskens hatte im WM-Finale 1974 gegen Deutschland schon in der zweiten Minute per Elfmeter die Führung für die Niederländer erzielt.

Die niederländische Fußball-Ikone Johan Neeskens ist im Alter von 73 Jahren gestorben. „Der internationale Fußball verliert eine Legende“, teilte der nationale Verband KNVB am Montag mit. Neeskens sei am Sonntag in Algerien verstorben, wo er für den Verband aktiv war, nachdem er zuvor über Unwohlsein geklagt hatte.