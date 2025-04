Mit 1860 stürzte er ab, jetzt feiern ihn die Fans

Mit 1860 München wollte Vítor Pereira einst hoch hinaus – und stürzte krachend ab. In England formt der Portugiese die Wolverhampton Wanderers zum Team der Stunde.

Mit 1860 München wollte Vítor Pereira einst hoch hinaus – und stürzte krachend ab. In England formt der Portugiese die Wolverhampton Wanderers zum Team der Stunde.

Dass die Fans der Wolverhampton Wanderers so überschwänglich seinen Namen singen, habe sich Vítor Pereira nach eigenem Bekunden kaum vorstellen mögen.

„Manchmal verliere ich im Spiel die Konzentration, weil ich mich bei den Fans bedanken möchte“, sagte der Coach der Wolves bei der BBC . „Es gibt diese Verbindung seit dem ersten Spiel - es ist etwas Besonderes, das ich nicht erwartet habe. Ich habe das auch bei anderen Klubs erlebt, aber nicht so wie hier.“

Die Zuwendungen im Molineux Stadium nach dem 3:0-Sieg gegen Leicester City am Wochenende genoss der Portugiese sichtlich. „Oh, Vítor Pereira“, schallte es aus der Fankurve. Und der gefeierte Trainer reckte immer wieder die rechte Faust in die Luft und klopfte sich auf die Brust - Gesten, die an den früheren Liverpooler Erfolgscoach Jürgen Klopp erinnerten.