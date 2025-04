Havertz-Rückkehr noch diese Saison?

Bislang war der FC Arsenal davon ausgegangen, dass Kai Havertz in dieser Spielzeit nicht mehr auflaufen kann.

Nationalspieler Kai Havertz geht möglicherweise deutlich früher als bislang erwartet wieder für den FC Arsenal auf den Fußballplatz. „Hoffentlich haben wir Kai Havertz vor Saisonende zurück“, sagte Teammanager Mikel Arteta in einer Pressekonferenz am Freitag. Bislang war der englische Champions-League-Viertelfinalist davon ausgegangen, dass Havertz wegen seiner Mitte Februar erlittenen Oberschenkelverletzung in dieser Spielzeit nicht mehr auflaufen kann.