Vorfreude und Kritik: Insel reagiert auf Tuchel-Wechsel

Die Insel ist im Tuchel-Fieber! „Willkommen, Thomas“, titelte die Daily Mail am Mittwoch auf ihrer Website, nachdem die Verpflichtung des deutschen Trainers als neuer englischer Nationalcoach offiziell geworden war . Das britische Kronprinzenpaar William und Kate wünschte über X „nur das Beste, wir stehen alle hinter dir.“ Andere blicken eher skeptisch auf den Neuling - wie etwa der einstige englische Nationalstürmer Alan Shearer.

„Ich hoffe wirklich, dass sie mit englischen Managern gesprochen haben“, sagte der 54-Jährige im Podcast „The Rest Is Football “. Ihm sei aus zuverlässiger Quelle gesagt worden, dass etwa nicht mit Eddie Howe, Cheftrainer bei Newcastle United, gesprochen worden sei: „Das ist eine große Überraschung für mich, denn er wäre der herausragende englische Kandidat.“

Tuchel? „Einen der besten Trainer der Welt“

Englands einstiger Nationalverteidiger Rio Ferdinand blickt voller Optimismus auf die Zukunft der Three Lions: "Ich gehe sogar so weit zu sagen, dass Thomas Tuchel in seiner Zeit mit England ein Turnier gewinnt." Das hofft auch der englische Fußballverband FA, dessen Präsident Mark Bullingham ließ sich mit den Worten zitieren: "Wir sind begeistert, einen der besten Trainer der Welt verpflichtet zu haben."