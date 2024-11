Champions League: Nächster Wirbel um Vinícius!

Am Rande der bitteren Heimpleite in der Champions League gegen die AC Mailand fällt Vinícius Júnior wegen einer kontrovers diskutierten Szene auf. Aber auch ein italienischer Journalist bekommt sein Fett weg.

Am Rande der bitteren Heimpleite in der Champions League gegen die AC Mailand fällt Vinícius Júnior wegen einer kontrovers diskutierten Szene auf. Aber auch ein italienischer Journalist bekommt sein Fett weg.

Die 1:3-Peite von Real Madrid in der Champions League gegen die AC Mailand war natürlich auch für Vinícius Júnior bitter. Der Star-Angreifer hatte über die gesamten 90 Minuten einen schweren Stand im Duell mit Gegenspieler Yunus Musah.

Vinícius am Pranger

Mitbekommen hatten das zunächst nur die wenigsten, geahndet wurde die Einlage ebenso wenig. Debatten darüber gab es schließlich aber doch, weil Tancredi Palmeri eine kurze Video-Sequenz dazu postete. Der italienische Journalist und Transfer-Experte kanzelte Vinícius zudem als „Cheater d‘Or“ („goldenen Betrüger“) ab - eine offenbar bewusst gewählte Bezeichnung in Anspielung auf den Wirbel in der Vorwoche, als die Königlichen ihre Teilnahme am Ballon d‘Or boykottiert hatten.