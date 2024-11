Messi legt auf, Martinez zauberhaft: Argentinien auf Kurs

SPORT1 20.11.2024 • 06:55 Uhr Lionel Messi jubelt mit Argentinien in der WM-Qualifikation gegen Peru. Der Ausnahme-Könner verzückt mit einem Assist zum furiosen Siegtreffer - und verbucht zudem noch eine Bestmarke.

Was für eine Show - Rekord inklusive! Dank Lionel Messi hat Weltmeister Argentinien nach seiner jüngsten Niederlage in der Qualifikation für die Endrunde 2026 zurückgeschlagen. Beim 1:0 (0:0) gegen Peru legte der Superstar den spektakulären Siegtreffer durch Lautaro Martinez‘ Seitfallzieher (55.) auf - Argentinien, das die Qualifikation anführt, hatte fünf Tage zuvor ein 1:2 in Paraguay kassiert.

Messi verzeichnete in den ersten 45 Minuten zwar nur einen Abschluss, schoss einen Freistoß aus 22 Metern genau in die Arme von Keeper Pedro Gallese. Beim Siegtreffer ließ der Kapitän der Albiceleste dann aber einmal mehr seine ganze Klasse auch mit 37 Jahren aufblitzen, als er energisch über links in den Strafraum stürmte, mit seiner Flanke Martinez fand und der Inter-Stürmer artistisch vom Elfmeterpunkt netzte.

Messi verbuchte dabei auch noch eine historische Bestmarke, zog nach Länderspiel-Vorlagen (58) nun mit dem früheren FC-Bayern-Star Landon Donovan gleich.

Ebenfalls auf Kurs ist Ecuador mit seinem tragischen Helden Piero Hincapie: Der Verteidiger des deutschen Meisters Bayer Leverkusen leistete sich beim 1:0 (1:0) gegen Kolumbien beim Versuch, einen Fehler des Torhüters Hernan Galindez auszubügeln, ein Foul und flog mit Rot vom Platz. Trotz gut 60 Minuten in Unterzahl reichte es am Ende für Ecuador erstmals seit 1965 wieder zu einem Eliminatorias-Sieg in Kolumbien.

WM-Quali: Brasilien kommt nicht auf Touren

Brasilien stottert derweil weiter durch die WM-Qualifikation und kam nur zu einem 1:1 (0:0) gegen Uruguay. Immerhin korrigierte der Rekordweltmeister vor offiziell 41.511 Zuschauern im längst nicht ausverkauften Stadion von Salvador das Gegentor durch Federico Valverde (55.) fast postwendend durch Gerson (62.).

Die Selecao (18 Punkte) liegt wie die Urus (20) auf WM-Kurs. Gleiches gilt für Ecuador und Kolumbien (beide 19). Paraguay (17) auf Platz sechs, der das letzte WM-Ticket garantiert, hielt Verfolger Bolivien in der Tabelle mit einem 2:2 (0:1) auf Vier-Punkte-Distanz.

