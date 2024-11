"Tim Walter, dein Fußball ist scheiße" - Für Ex-HSV-Coach wird's brenzlig

Es wird schon wieder höchst ungemütlich für Tim Walter: Nachdem der frühere Trainer des Hamburger SV nach einem katastrophalen Saisonstart mit Hull City in der englischen Championship zuletzt dank dreier Erfolge am Stück die Kurve gekriegt zu haben schien, steigt nun der Druck erneut - und das noch gepaart mit schweren atmosphärischen Störungen im Verhältnis mit den Fans.

Nach der 0:1-Niederlage am Dienstag bei Oxford United skandierten die Anhänger der Tiger in Richtung des deutschen Coachs: „Sind wir laut genug für dich?! Tim Walter, dein Fußball ist scheiße. Walter-Ball ist verdammte Scheiße.“

Tim Walter legt sich mit eigenen Fans an

„Ich habe die Reaktion der Portsmouth-Fans gehört. Die haben die ganze Zeit weitergemacht, auch als sie zurücklagen. Vielleicht müssen wir also mehr zusammenarbeiten und können uns dabei auch helfen“, so der Fußballlehrer. „Manchmal steckt man in einer schlechten Situation und braucht den Anstoß der Fans. Vielleicht können sie uns auch in so einem Spiel helfen – und nicht nur, wenn es gut läuft.“ Ein anderes Interview wiederum soll Walter abgebrochen haben, als er nach den eigenen Fans befragt worden war.