"Warum nicht?" Ranieri gibt erstes Urteil zu Hummels ab

Durch den Trainerwechsel könnte sich die Situation für den deutschen Verteidiger beim italienischen Fußball-Erstligisten AS Rom verbessern.

Der ehemalige Fußball-Weltmeister Mats Hummels kann mit dem neuen Trainer Claudio Ranieri auf bessere Zeiten bei der AS Rom hoffen.

Auf die Frage, ob er Hummels einsetzen werde, antwortete Ranieri bei seiner Vorstellung als Coach der Giallorossi am Freitag: „Warum sollte Hummels nicht spielen?“ Ranieris Vorgänger Daniele De Rossi und Ivan Juric hatten dem einstigen Star von Borussia Dortmund kaum Spielzeit gewährt.

Hummels‘ unglücklicher Anfang in Rom

Hummels, Weltmeister von 2014 sowie einstiger Abwehrchef von Bayern München und Dortmund, spielt seit September in der italienischen Hauptstadt. Bislang kam er in Rom aber in nur einem Ligaspiel zum Einsatz - und erzielte als Einwechselspieler dann auch noch ein Eigentor.