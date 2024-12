Ex-Klopp-Assistent muss bei Red Bull Salzburg gehen!

Red Bull Salzburg hat aufgrund der sportlichen Krise die Reißleine gezogen und Trainer Pep Lijnders freigestellt. Das gab der frühere österreichische Serienmeister am Montag bekannt. Zwar hatten die Roten Bullen am Samstag 3:0 gegen Austria Klagenfurt gewonnen, als Tabellenfünfter liegt man aber weit hinter den eigenen Ansprüchen.

Der ehemalige Co-Trainer von Jürgen Klopp muss damit kurz vor dem offiziellen Amtsantritt des Ex-Liverpool-Coaches bei Red Bull gehen. Klopp fängt bekanntlich im Januar als Head of Global Soccer beim Brausekonzern an.

Der Klub arbeite jetzt „sehr intensiv an der Trainersuche“, sagten Vorstandschef Stephan Reiter und Geschäftsführer Sport Rouven Schröder in einer gemeinsamen Stellungnahme. Der neue Mann solle bis zum Trainingsstart am 3. Januar gefunden sein.