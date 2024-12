Schnelles Ende eines Transfer-Abenteuers?

Beste vor Benfica-Abschied?

So soll Crystal Palace aus der Premier League mit Trainer Oliver Glasner laut Sky Sports an Beste interessiert sein, aber auch Bundesligist RB Leipzig macht sich Hoffnungen.

Ein Wechsel zurück nach Deutschland wäre für den Shootingstar der Vorsaison, als er mit 13 Assists und acht Toren Aufsteiger Heidenheim sensationell in den Europapokal führte, eine Chance, wieder etwas mehr in den Fokus zu rücken.

Im März noch fürs DFB-Team nominiert

Beim Liga-Auftakt stand der Neuzugang gleich in der Startelf, allerdings blamierte sich Benfica mit 0:2 bei Außenseiter Famalicao. Am zweiten Spieltag verletzte sich Beste allerdings beim 3:0 gegen Casa Pia früh, fiel danach mit einer Muskelverletzung am Oberschenkel für mehrere Wochen aus.

Beste verliert Fürsprecher Schmidt

Acht Millionen Euro Ablöse überwies Benfica an Heidenheim. Die Zwischenbilanz nach seinem ersten Halbjahr fällt allerdings ernüchternd aus: In der Liga kam Beste elfmal zum Einsatz, fünfmal stand er in der Startelf. Der magere Ertrag: Der eingangs erwähnte einzige Assist. In der Champions League kam er zu fünf Jokereinsätzen.