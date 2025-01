Nach Barca-Gala: Piqué stichelt gegen Real-Ikone

Während Barcelona am Sonntagabend in Saudi-Arabien eine Glanzvorstellung ablieferte, befand sich Piqué in Turin, wo die von ihm initiierte Kings League stattfand. Kurz nach dem Abpfiff postete der Social-Media-Account der Kleinfeldliga ein Video: Darin ist zu sehen, wie Piqué mit erhobener Hand und gespreizten fünf Fingern auf Casillas zugeht – eine eindeutige Anspielung auf die fünf Tore der Katalanen.