"Real Madrid wird von Barca wieder verprügelt"

SPORT1 13.01.2025 • 09:46 Uhr Die spanischen Medien schwärmen von Supercopa-Champion FC Barcelona. Für Carlo Ancelottis Real Madrid hat die Presse nur Spott und Hohn übrig.

Ekstase beim FC Barcelona, Frust bei Real Madrid: Die spanische Sportpresse verneigt sich nach Barcas fulminantem 5:2-Triumph im Finale der Supercopa in Saudi-Arabien über den großen Rivalen. Selbst von einer „Zerstörung“ ist die Rede, die Machtdemonstration der Katalanen hinterlässt Spuren.

Die Pressestimmen im Überblick:

Real Total: „Totalversagen im Finale: Real Madrid von Barca wieder verprügelt. Erneute Debakel-Niederlage im Clásico – und diesmal nicht bloß im Kampf um Punkte. Nachdem Real Madrid Ende Oktober vor heimischer Kulisse in LaLiga gegen den FC Barcelona eine empfindliche 0:4-Klatsche erlitten hatte, erweist sich der Erzrivale jetzt auch als Titel-Spielverderber. Die Königlichen haben am Sonntag das Finale der Supercopa de Espana in Saudi-Arabien mit 2:5 verloren. Schon zur Halbzeit stand es 1:4! Ein Desaster!“

Mundo Deportivo: „15. Titel für Barca, den König des Turniers. Nichts ist mehr übrig. Real Madrid ist in Dschidda am Boden zerstört worden und es wird kein einziges Mitglied der weißen Mannschaft geben, das all das überleben wird. Nicht einer. Sie wollten mit guten ‚Waffen‘ in den Krieg ziehen, ja, wie Vinícius, Mbappé oder Bellingham, aber sie haben das Abzeichen zu Hause gelassen, und das ist gegen dieses Barca, das so hart ist, eine Kamikaze-Aktion. Daher ein historisches 2:5. In Madrid wird in den nächsten Tagen ein Sturm der Kritik erwartet.“

Barca? „Intensiver, schneller, ehrgeiziger, präziser“

Marca: „Ancelotti kann sich bei Szczesny bedanken, der ihn vor einer historischen Niederlage bewahrt hat. Ancelotti hatte vor dem Spiel Angst und bezahlte dafür mit einem lächerlichen Spiel seiner Mannschaft. Er kündigte einen ‚niedrigen und kompakten Block‘ an und verzichtete darauf, Barcelona von Anfang an zu attackieren. Während das eine Team anbiss, schaute das andere zu. Madrids Plan war unverständlich. Entweder hat sich Ancelotti sehr schlecht erklärt oder die Spieler haben ihm keine Beachtung geschenkt. Barca, das brillant war, ist auf dem Weg der Besserung."

AS: „Barca überwältigt Real Madrid. Diesen Supercup nahmen sie einem Madrid weg, das in der Defensive gebrochen und im Angriff sehr klein war. Barca war intensiver, schneller, ehrgeiziger, präziser. Besseres Team von Anfang bis Ende, von Koundé bis Raphinha, oder auch Lamine Yamal. Nur Valverde und Courtois und Mbappé verhinderten einen historischen Spott über die weiße Mannschaft mit unabsehbaren Folgen. Nur Ancelotti und Gil Manzano waren so schlecht wie der Rest der Madridistas."

Sport: „Die Barca-Mannschaft zog eine Stunde lang wie ein Wirbelsturm aus der Wüste über ein seelenloses Real Madrid hinweg, das der Gnade der Blaugrana ausgeliefert war, bis Szczesny des Feldes verwiesen wurde. Erst dann glaubte Madrid wieder daran, aber nicht genug. Dieses neue Barca, das an großen Tagen wächst, war zu viel, rieb die Wunderlampe in Arabien und eroberte ein Jahr später mit dem ersten Titel der Flick-Ära den Thron des Superchampions zurück. Flicks nächster Tsunami schwemmt Ancelotti weg.“

„Barca fegt ein Madrid beiseite“

El País: „Real Madrid hat aus der 0:4-Klatsche gegen Barca im Oktober nichts gelernt. Und das wenige, was damals gut lief, haben sie im Januar wieder verlernt. Es ist schon komisch, dass Barça, nachdem es Madrid im Bernabéu in 45 Minuten mit vier Toren überwältigt hatte, in den nächsten 45 Minuten, zwei Monate später, mit noch größerer Wucht vier weitere Tore schoss und weitere vier vergab. Madrid ist nach wie vor eine Mannschaft, die bei den größten Herausforderungen defensiv nicht wiederzuerkennen ist, während Barca gegen die besten Gegner immer stärker wird und bestrebt ist, die Euphorie des schwindelerregenden Starts in La Liga und der Champions League wiederzuerlangen. Die Blaugrana holte einen Pokal, der normalerweise der Vorbote einer guten Liga und Champions League ist. Flicks Barca hat in Dschidda die Zukunft gesehen.“

La Vanguardia: „Barca fegt ein Madrid beiseite, das kapituliert, ohnmächtig ist. Die Mannschaft von Flick geriet in Ekstase, als sie Barça den ersten Titel der letzten 609 Tagen bescherte. Ancelotti hatte bereits im Vorfeld des Spiels gewarnt, dass Clásicos unberechenbar sind. Und bei Barca gibt es keinen anderen Chef als Lamine Yamal, der noch nicht alt genug ist, um Auto zu fahren, der aber schon mit einer Überlegenheit mit dem Barca-Schiff umgeht, die wirklich erschreckend ist. Er ist 17 Jahre alt.“

