WM 2026 als Ziel: Kluivert wird Trainer in Indonesien

Der frühere Weltklassestürmer Patrick Kluivert (48) soll die Nationalmannschaft Indonesiens erstmals seit der Unabhängigkeit zu einer Weltmeisterschaft führen. Der 79-malige niederländische Nationalspieler wurde am Mittwoch vom indonesischen Fußballverband (PSSI) mit diesem Auftrag verbunden als neuer Trainer vorgestellt.

Kluivert unterschrieb demnach einen Zweijahresvertrag mit der Option auf eine Verlängerung. Im kommenden Jahr findet die WM in Kanada, Mexiko und den USA statt.

Kluiverts Vorgänger Tae-Yong Shin war erst am Montag entlassen worden, obwohl der Südkoreaner die indonesische Auswahl, in der FIFA-Weltrangliste auf Platz 127, zuvor in die dritte und entscheidende Phase der WM-Qualifikation des asiatischen Fußballverbands (AFC) geführt hatte.