“Das war gar nichts!“ England staunt über Schnarch-Derby

Eigentlich konnte es nach diesem Spielverlauf nur ein logisches Ergebnis geben - und so kam es auch: 0:0 hieß es am Ende. Manchester United und Stadtrivale City präsentierten sich am Sonntag über weite Strecken überraschend ideenlos, kraftlos und uninspiriert. Experten und Journalisten fanden für das, was sie auf dem Platz sahen, klare Worte in Richtung beider Mannschaften.