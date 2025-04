ManCity startet De Bruynes Abschiedstour mit Derbyremis

Die Skyblues bleiben nach der chancenarmen Partie mit leichten Vorteilen für United einen Punkt hinter dem FC Chelsea auf Platz fünf. Die Londoner hatten wenige Stunden vor dem Manchester-Derby beim FC Brentford ebenfalls nur 0:0 gespielt. Newcastle United könnte mit einem Sieg bei Leicester City am Montag aber noch an ManCity vorbeiziehen. ManUnited liegt weiter auf Rang 13.

Zirkzee beinahe der Matchwinner

City-Trainer Pep Guardiola ließ in Old Trafford sowohl den ehemaligen DFB-Kapitän Ilkay Gündogan als auch nach vier Spielen mal wieder Spielmacher De Bruyne von Beginn an auflaufen - und sah einen schläfrigen Start seiner Mannschaft. Schon in der ersten Minute war der steil geschickte Rasmus Höjlund von City-Verteidiger Ruben Dias kurz vor der Strafraumkante gerade noch per Foul zu stoppen. Der Portugiese kam dabei mit Gelb davon.