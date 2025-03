Kritik in England? "Tuchel hat das gesagt, was viele denken"

Hamann: „Ich verstehe, warum er es gesagt hat“

In der Diskussion um Tuchels harte Worte hat sich nun auch TV-Experte Didi Hamann zu Wort gemeldet. Wie der ehemalige Nationalspieler erklärte, könne er Tuchels Wortwahl nachvollziehen. „Er hat das gesagt, was viele denken oder gedacht haben. Ob er das als Nationaltrainer sagen sollte, lasse ich mal dahingestellt. Vielleicht wollte er so einen Denkprozess anregen, dass Halbfinale oder Finale nicht genug sind: ,The winner takes it all!‘ Ich verstehe, warum er es gesagt hat“, so Hamann bei Sport Bild.