Ajax-Beben! Trainer schmeißt hin

„Ich finde das unglaublich enttäuschend. Francesco und sein Team waren eine große Hilfe für uns. Es war eine intensive Saison mit vielen denkwürdigen Momenten, und wir haben unser Ziel erreicht: die Qualifikation für die Champions League in der nächsten Saison“, wird der Technische Direktor Alex Kroes in einer Mitteilung zitiert.

Ajax verspielt dramatisch die Meisterschaft

Am letzten Spieltag in der Eredivisie hatte Ajax die sicher geglaubte Meisterschaft in den Niederlanden noch verspielt, der Titel ging wie schon im Vorjahr an die PSV Eindhoven. Neun Punkte betrug zwischenzeitlich der Vorsprung Amsterdams auf die PSV.