Millionen-Angebot von Kahn eingereicht?

Oliver Kahns Interesse an einer Beteiligung am französischen Traditionsklubs Girondins Bordeaux besteht weiterhin. Nun soll der ehemalige Bayern-CEO ein Millionen-Angebot eingereicht haben.

Oliver Kahns Interesse an einer Beteiligung am französischen Traditionsklubs Girondins Bordeaux besteht weiterhin. Nun soll der ehemalige Bayern-CEO ein Millionen-Angebot eingereicht haben.

Klubführung präsentiert Sanierungsplan

Dass Kahn in Bordeaux als Investor einsteigen will, ist bereits seit geraumer Zeit bekannt. Girondins ist nach einer Insolvenz im Sommer 2024 und dem daraus resultierenden Zwangsabstieg aus der Ligue 2 in der Viertklassigkeit angekommen. Dort verpasste der Klub in seiner ersten Saison den Aufstieg.