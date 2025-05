Tedesco mit erstaunlicher Enthüllung!

Ein schmerzhafter Rückblick: Domenico Tedesco schied bei der EM 2024 als Trainer der belgischen Nationalmannschaft im Achtelfinale gegen Frankreich aus. „Es ist wirklich, als würde man einen Stecker ziehen. Man steckt irgendwo mitten in einem spannenden Thriller und dann zieht dir jemand den Strom ab und du weißt nicht, wie es weitergeht“, erklärte Tedesco die Enttäuschung und „Leere“ nach dem Aus im BILD -Podcast „Phrasenmäher“.

Seine Laufbahn als Trainer der Roten Teufel im Februar 2023 begann schon recht ungewöhnlich: Ausschlaggebend für den Amtsantritt als Nationaltrainer war ein Zahnarztbesuch. Um die lange Wartezeit beim Zahnarzt zu überbrücken, holte Tedesco sein Handy raus und wurde auf die Nachricht, dass der ehemalige Trainer Roberto Martinez das Amt in Belgien niedergelegt hatte, aufmerksam. Daraufhin leitete der 39-Jährige den Bericht via SMS an seinen Medienberater weiter.