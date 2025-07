"Der neue Topstar": Podolski über Sanés Leben in der Türkei

Lukas Podolski kennt sich gut aus bei Galatasaray Istanbul - und sagt Leroy Sané in der Türkei ein Leben als Volksheld voraus. „Leroy kann sich schon einmal darauf einstellen, dass er die Lira zu Hause im Safe lassen darf, wenn er abends essen gehen will“, sagte Podolski der Sport Bild über seinen einstigen Nationalmannschaftskollegen: „Als Gala-Star wird er, wo er auch hinkommt, eingeladen werden. Die Hauptgänge werden ihm nur so um die Ohren fliegen.“

„Der Klub hat ein paar Milliönchen übrig“

Sané hatte nach fünf Jahren in München das Angebot für eine Vertragsverlängerung ausgeschlagen, in Istanbul soll er nun jährlich einen zweistelligen Millionenbetrag verdienen. „Der Klub hat Geld, weil er das alte Trainingsgelände verkauft hat und ein paar Milliönchen übrig hat“, sagte Podolski: „Mit der Kohle, die sie gerade in die Mannschaft stecken, will der Klub nun mehr erreichen, als immer nur die Süper Lig zu gewinnen. Bei Galatasaray entwickelt sich was.“