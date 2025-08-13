Drama um Tel! Tottenham verschenkt Titel gegen Paris

Vincent Wuttke 13.08.2025 • 23:14 Uhr Tottenham vergibt den Super Cup gegen Paris dramatisch. Der Ex-Münchner Mathys Tel wird zum Pechvogel.

Mathys Tel schlug seine Hände über den Kopf und blickte nach unten auf den Rasen. Aufgrund eines fatalen Fehlschusses des jungen Franzosen hat Tottenham dramatisch den ersten Titel der Saison verpasst! Mit seiner neuen Mannschaft verlor der Ex-Münchner gemeinsam mit dem vom FC Bayern ausgeliehenen Portugiesen Joao Palhinha im UEFA Super Cup gegen Paris Saint-Germain dramatisch nach Elfmeterschießen mit 5:6 (2:2, 1:0).

Dominic Solanke und Rodrigo Bentancur trafen im Elfer-Showdown zunächst für die Spurs. Micky van de Ven scheiterte dann aber an Paris-Keeper Lucas Chevalier. Der Ex-Münchner Mathis Tel schoss als Schütze Nummer vier daneben und war damit tragische Figur. Er verzögerte seinen Anlauf und schickte Chevalier in die falsche Ecke, doch schoss von sich aus auch links am Tor vorbei. Pedro Porro traf zum Abschluss, doch das half nicht mehr.

Für Paris schoss Vitinha zum Start daneben. Goncalo Ramos, Ousmane Dembélé, Kang-In Lee und Nuno Mendes trafen aber danach alle souverän.

In den 90 Minuten zuvor hatte Tel nur eine ganz kleine Nebenrolle gespielt. Er saß zunächst auf der Bank und kam erst in der 79. Minute rein. Stattdessen war Palhinha in der Startelf und im Fokus. Denn der defensive Mittelfeldspieler hatte das 1:0 akrobatisch eingeleitet. Nach einem Freistoß stand Palhinha quer in der Luft und scheiterte an Paris-Keeper Lucas Chevalier und der Latte. Den Nachschuss versenkte Micky van de Veen (39.). Nach der Pause erhöhte Cristian Romero auf 2:0 (48.). Chevalier hatte gepatzt. Paris kam in der Schlussphase durch einen Distanz-Hammer von Kang-In Lee wieder ran (85.). Goncalo Ramos glich in der Nachspielzeit aus (90.+4). Es ging direkt ins Elfmeterschießen.

Paris gewann somit zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den Titel. Der amtierenden Champions-League-Sieger drehte gegen den Europa-League-Champion spät auf. Für Paris war es nach dem 0:3 im Finale der Klub-WM gegen Chelsea die Rehabilitation.

Tottenham zeigte sich aber im Vergleich zum 0:4 im Test gegen den FC Bayern in der vergangenen Woche deutlich verbessert - im ersten Pflichtspiel von Tottenham nach dem Abgang von Klub-Legende Heung-Min Son.

Donnarumma-Erbe Chevalier patzt

Auf der Gegenseite richteten sich viele Augen auf Keeper Chevalier. Er kam vor Kurzem aus Lille und löste ein Beben aus. Denn für den Franzosen wurde Star-Keeper Gianluigi Donnarumma aussortiert. Mit dem Italiener hatte Paris noch im Mai die Champions League gewonnen.

Chevalier wurde in der 24. Minute erstmals gefordert und parierte gegen Richarlison. Zu mehr Chancen kam es lange Zeit nicht. Es brauchte einen Freistoß. Palhinha scheiterte aus kurzer Distanz noch mit einer akrobatischen Einlage an Chevalier und der Latte, doch den Nachschuss verwertete der Ex-Wolfsburger Micky van de Ven zum 1:0 für Tottenham (38.).

Paris fehlte auch danach die Durchschlagskraft und Tottenham versuchte mit Kontern sein Glück. Nach dem Seitenwechsel sorgte der nächste Freistoß für den nächsten Treffer. Romero war am zweiten Pfosten völlig frei und köpfte Richtung Tor. Ausgerechnet Chevalier war dann nicht auf der Höhe und wischte mit beiden Händen am aufspringenden Ball vorbei (48.).

Erst jetzt wurde der Druck von Paris spürbar größer. Bradley Barcola traf, jedoch wurde das Tor wegen Abseits nicht gegeben (66.). Tottenhams Fünferkette hielt danach aber weiter, bis zum Distanz-Knaller von Lee (85.).