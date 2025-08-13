Knallhart! Enrique erklärt Donnarumma-Aus

SID 13.08.2025 • 07:27 Uhr Luis Enrique erklärt das Aus von Gianluigi Donnarumma bei Paris Saint-Germain - ein bisschen Lob gibt es aber auch.

Luis Enrique, Erfolgstrainer von Paris Saint-Germain, hat seine harte Entscheidung gegen Italiens Nationaltorhüter Gianluigi Donnarumma verteidigt.

„Diese Entscheidungen sind immer schwierig zu treffen. Ich kann nur positiv über Donnarumma sprechen. Gigio ist zweifellos einer der besten Spieler auf dieser Position. Er ist sogar ein noch besserer Mensch, aber wir suchten nach einem anderen Typen von Torhüter“, sagte der Spanier vor dem Finale um den UEFA-Supercup gegen Tottenham Hotspur am Mittwoch (21.00 Uhr) in Udine.

Enrique strich Donnarumma aus dem Kader, nachdem PSG Lucas Chevalier aus Lille für 40 Millionen Euro verpflichtet hatte. Donnarumma (26) hat keine Zukunft mehr in Paris. „Mein Ziel ist es, das Team zu verbessern. Es ist meine Entscheidung, und der Verein unterstützt mich“, ergänzte Enrique.

Donnarumma zeigt sich tief enttäuscht

Donnarumma, seit 2021 bei PSG, hatte sich am Dienstagabend bereits emotional vom Champions-League-Sieger verabschiedet. „Jemand hat entschieden, dass ich nicht mehr Teil der Mannschaft sein und nicht mehr zum Erfolg des Teams beitragen kann. Ich bin enttäuscht und traurig“, schrieb er bei Instagram. Mit „jemand“ dürfte Enrique gemeint sein.

Er hoffe, so Donnarumma weiter, „dass ich noch einmal die Gelegenheit habe, den Fans im Parc des Princes in die Augen zu schauen und mich gebührend zu verabschieden“. Sollte das nicht möglich sein, möchte „ich euch wissen lassen, dass mir eure Unterstützung und Zuneigung sehr viel bedeutet und ich sie nie vergessen werde“.