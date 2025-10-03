"Muss etwas passieren": Hamann zählt Wirtz an

Niklas Senger 03.10.2025 • 08:53 Uhr Florian Wirtz steht beim FC Liverpool vor hohen Erwartungen. Für Ex-Liverpool-Profi Dietmar Hamann muss beim 125-Millionen-Mann nun etwas passieren, um interne Diskussionen abzuwenden.

Der Druck auf Florian Wirtz wird immer größer. Während die Stimmen der Kritiker in England lauter werden, fordert nun auch Reds-Legende Dietmar Hamann eine schnelle Leistungssteigerung des 22-Jährigen.

Nach neun Pflichtspielen für den FC Liverpool steht weiterhin nur eine Vorlage und kein eigener Treffer für Wirtz zu Buche. Der ehemalige Bundesliga-Star bleibt bislang weit hinter den Erwartungen zurück, für die der LFC diesen Sommer rund 125 Millionen Euro bezahlte.

Besonders dieses Preisschild habe laut Hamann dazu geführt, dass Gegner mit einer besonderen Intensität gegen Wirtz auftreten, „weil man ihm zeigen will, wo der Hammer hängt.“

Hamann warnt Wirtz: „Dann gehen die Diskussionen im Verein los“

„Man hat ihm in den ersten Spielen so oft den Ball vom Fuß geklaut, wie in der Bundesliga im ganzen Jahr nicht“, stellte Hamann fest und forderte: „Es muss jetzt etwas passieren mit ihm. Er muss liefern, sonst gehen die Diskussionen nicht nur extern, sondern auch im Verein los.“

Insgesamt sei der Leistungsunterschied zwischen Premier League und Bundesliga noch stark im Spiel von Wirtz zu erkennen.

„Der Fußball in der Premier League ist fast eine andere Sportart im Vergleich zur Bundesliga. Dort hatte er kaum Gegner, die ihm wirklich etwas abverlangt haben, und er war immer der Beste auf dem Platz“, erklärte Hamann.

Hamann fordert: „Muss bis Weihnachten Spiele entscheiden“

Trotz der fehlenden Produktion von Wirtz startete Liverpool vielversprechend in die Saison und konnte die ersten fünf Ligaspiele in Serie gewinnen.

Dabei profitierte Liverpool jedoch häufig von späten Toren, die zu knappen Siegen führten. Erst am sechsten Spieltag folgte eine 1:2-Niederlage gegen Crystal Palace.

„Liverpool hätte die ganzen knappen Spiele, die sie am Anfang der Saison gewonnen haben, auch verlieren können. Da war auch eine Menge Glück dabei“, sagte der ehemalige Liverpool-Profi.