"Das ist Vergangenheit": Flick schließt Comeback als Bundestrainer aus

SPORT1 01.10.2025 • 07:49 Uhr Hansi Flick schließt ein Comeback als Nationaltrainer aus. Im Tagesgeschäft fühlt sich der 60-Jährige besser aufgehoben, führt Flick aus.

Hansi Flick hat ein Comeback als Bundestrainer kategorisch ausgeschlossen. „Nein, das ist Vergangenheit und abgeschlossen", stellte der 60-Jährige im Gespräch mit der Sport Bild klar.

„Ich fühle mich wohl im Tagesgeschäft, und das ist eher, was mich umtreibt – die Spieler jeden Tag zu sehen, den Kontakt zu haben. Das ist für mich das Wichtigste, und ich habe gemerkt, dass mir das mehr entgegenkommt."

Flick adelt Lamine Yamal

Flick war von 2021 bis 2023 Bundestrainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar schied er mit dem DFB-Team bereits in der Vorrunde aus.

Seit Juli 2024 ist der gebürtige Heidelberger Cheftrainer beim FC Barcelona und gewann mit den Katalanen in der vergangenen Saison sowohl die spanische Meisterschaft als auch die Copa del Rey. Großen Anteil an den Erfolgen mit Barca hatte auch Youngster Lamine Yamal, der unter Flick mit gerade einmal 18 Jahren zum Superstar gereift ist.

