Derby-Held Gündogan mit klarem Urteil zu Sané

SID 05.10.2025 • 11:06 Uhr Der Ex-Nationalspieler sieht Galatasaray auf dem richtigen Weg. Leroy Sané sucht weiter nach seiner Form.

Ilkay Gündogan sieht sein neues Team Galatasaray Istanbul auch nach dem intensiven Derby-Remis gegen den Stadtrivalen Besiktas auf einem guten Weg.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Es wird besser. Es hätten drei Punkte sein können, aber einer ist gut“, sagte Gündogan nach dem 1:1 (0:1). Zuvor hatte der Ex-Nationalspieler sein Team trotz langer Unterzahl vor der ersten Liga-Niederlage der Saison bewahrt - mit seinem ersten Treffer im Galatasaray-Trikot.

Sané muss am „Feinschliff“ arbeiten

„Wir müssen mit der Mentalität der zweiten Halbzeit weitermachen“, sagte Gündogan, kritisierte aber auch die Schläfrigkeit seines Teams in der Anfangsphase. Diese kostete Galatasaray nach dem überraschenden 1:0-Sieg über den FC Liverpool in der Champions League die Krönung einer starken Woche.

Nationalspieler Leroy Sané spielte dabei nur eine Nebenrolle. Gegen Liverpool kam der Flügelstürmer, der zu Beginn der Saison noch gesetzt gewesen war, gar nicht zum Einsatz. Im Derby reichte es, wie auch für seinen prominenten Angreifer-Kollegen Mauro Icardi, nur zu einem kurzen Joker-Auftritt. Trainer Okan Buruk ist von den Qualitäten seiner Stars dennoch überzeugt. „Ich glaube, dass Sané und Icardi einen großen Beitrag leisten werden“, sagte er. Bei Sané gehe es derzeit noch um den „Feinschliff“.

{ "placeholderType": "MREC" }