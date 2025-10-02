„Erfolgreichster Titel-Hamster“: Müller feiert Rekord-Titel

SID 02.10.2025 • 07:58 Uhr Der 2014er-Weltmeister führt Vancouver zum Pokalsieg und feiert einen ganz persönlichen Triumph: 35 Titel hatte noch kein deutscher Fußballer gewonnen

Erst versenkte er einen Elfmeter zum 300. Treffer seiner Karriere, dann feierte er mit seinen Teamkollegen den historischen Pokalsieg: Thomas Müller hat sich mit Titel Nummer 35 seiner großartigen Karriere unsterblich gemacht. Durch den 4:2-Erfolg mit seinen Vancouver Whitecaps im Finale des kanadischen Pokal-Wettbewerbs gegen den kleinen Lokalrivalen Vancouver FC zog der Angreifer an seinem 2014-Weltmeisterkollegen Toni Kroos (34 Titel) vorbei und ist nun erfolgreichster deutscher Fußballer.

„Ich würde lieber sagen: ‚Erfolgreichster Titel-Hamster Deutschlands.‘“, sagte Müller Sport Bild: „Die Frage ist ja immer: Wie gewichtest du diese Titel? Der eine wird öfter nationaler Meister, der andere hat dafür mehr Champions-League-Siege auf dem Konto.“ Kroos, der seine Karriere 2024 beendet hatte, gewann allein sechs Mal die Königsklasse. Müller, der noch bis Ende 2026 in Vancouver unter Vertrag steht, holte diesen Titel zwei Mal.

„Statistiken sind eine nette Sache, nicht mehr und nicht weniger. Fußball spiele ich nicht für meine ‚Titel-Legacy‘, sondern weil ich es einfach liebe, auf dem Platz zu stehen“, so der langjährige Bayern-Profi. Müller durfte sich in der Nacht zu Donnerstag gleich doppelt freuen. Neben dem Titel bekam er nach dem kanadischen Pokalfinale, in dem er das 1:0 auflegte und das 2:0 selbst erzielte, noch auf dem Platz auch eine Torte für sein 300. Tor auf Vereins- und Nationalmannschaftsebene überreicht. „Zählt ihr die Tore in Trainingseinheiten mit?“, fragte er scherzhaft und pustete die Kerzen dann mit einem breiten Grinsen aus.