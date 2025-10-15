Golden Boy: Nur zwei Bundesliga-Talente und kein Deutscher dabei

Zwei Bundesliga-Profis haben es in die Endauswahl für den Golden-Boy-Award geschafft. Eliesse Ben Seghir von Bayer Leverkusen und Borussia Dortmunds Jobe Bellingham, der eine Wildcard erhielt, sind unter den 25 Kandidaten für den besten U21-Spieler Europas.
Golden Boy: Nur zwei BL-Profis dabei
Die italienische Sportzeitung Tuttosport, die die Auszeichnung seit 2003 vergibt, veröffentlichte am Mittwochabend die finale Shortlist. Ein deutscher Akteur ist derweil nicht dabei.
In der Vorauswahl mit den 100 besten U21-Spielern, die im Mai veröffentlicht worden war, standen noch elf Profis aus der Bundesliga - darunter Bayern-Neuzugang Tom Bischof.
Yamal kann nicht gewinnen - Favorit spielt bei PSG
Im vergangenen Jahr erhielt Barcas Top-Star Lamine Yamal die Trophäe. Auf der aktuellen Shortlist fehlt der 18-Jährige jedoch, da er als Vorjahressieger nicht ein zweites Mal gewinnen kann.
Als einer der großen Favoriten auf den begehrten Award gilt in diesem Jahr der 20-jährige Desiré Doué von Paris Saint-Germain.
Auch Ex-Bayern-Talent Kenan Yildiz, der inzwischen für Juventus Turin aufläuft, darf sich Hoffnungen machen.
Der Gewinner wird im November bekannt gegeben.
Golden Boy 2025: Die Kandidaten
- Désiré Doué – Paris Saint-Germain
- Myles Lewis-Skelly – FC Arsenal
- Warren Zaïre-Emery – Paris Saint-Germain
- Dean Huijsen – Real Madrid
- Kenan Yildiz – Juventus Turin
- Ethan Nwaneri – FC Arsenal
- Geovany Quenda – Sporting Lissabon
- Jorell Hato – Ajax Amsterdam
- Archie Gray – Tottenham Hotspur
- Eliesse Ben Seghir – Bayer Leverkusen
- Leny Yoro – Manchester United
- Arda Güler – Real Madrid
- Victor Froholdt – FC Porto
- Lucas Bergvall – Tottenham Hotspur
- Mamadou Sarr – Racing Straßburg
- Senny Mayulu – Paris St. Germain
- Estêvão – FC Chelsea
- Franco Mastantuono – Real Madrid
- Nico O’Reilly – Manchester City
- Jobe Bellingham – Borussia Dortmund (Wild Card)
- Francesco Pio Esposito – Inter Mailand (Wild Card)
- Aleksandar Stankovic – Club Brügge (Wild Card)
- Giovanni Leoni – FC Liverpool (Wild Card)
- Rodrigo Mora – FC Porto (Wild Card)