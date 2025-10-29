League Cup: Pause für Florian Wirtz - Liverpool rotiert mächtig

Julius Schamburg 29.10.2025 • 19:36 Uhr Florian Wirtz steht im League Cup nicht im Kader der Reds. Neben dem deutschen Nationalspieler schont Liverpool-Trainer Arne Slot auch einige andere Stars.

Florian Wirtz bekommt eine Pause! Der Star vom FC Liverpool steht im League Cup gegen Crystal Palace (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) nicht in der Startelf.

LFC-Trainer Arne Slot schont neben Wirtz auch einige weitere Stars wie zum Beispiel Hugo Ekitiké, Alexander Isak, Mohamed Salah und Virgil van Dijk. Das Quintett steht gar nicht erst im Kader.

Im Vergleich zur 2:3-Pleite in der Premier League gegen den FC Brentford nimmt Slot ganze zehn Änderungen in seiner Startelf vor.

Liverpool - Crystal Palace, die offiziellen Aufstellungen:

Liverpool: Woodman - Ramsay, Gomez, Robertson, Kerkez - Endo, Mac Allister, Nyoni - Chiesa, Morrison, Ngumoha

Crystal Palace: Benitez - Canvot, Lacroix, Guéhi - Munoz, Kamada, Hughes, Sosa - Pino, Sarr - Nketiah

Schon im Sechzehntelfinale (2:1 gegen den FC Southampton) hatte Slot auf einige Stars verzichtet. Ekitké wurde zur Halbzeit für Isak eingewechselt und erzielte in der Schlussphase den Siegtreffer (85.). Die beiden Stürmer sind am Mittwochabend allerdings nicht mit von der Partie.

League Cup: Slot verzichtet auf Pressenkonferenz

Slot hatte auf die Pressekonferenz vor dem Spiel verzichtet. Da Slot im League Cup nicht verpflichtet ist, eine Pressekonferenz abzuhalten, entschied er sich, sich vor dem wichtigen Pokalspiel voll auf die taktische Vorbereitung zu fokussieren und sich nicht den Fragen der Medien zu stellen.

Nach fünf Niederlagen in den letzten sechs Pflichtspielen geht es nun ausgerechnet gegen Angstgegner Crystal Palace um den ehemaligen Frankfurt-Trainer Oliver Glasner.