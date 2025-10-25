Nächste Enttäuschung für Wirtz! Krise des FC Liverpool spitzt sich zu

SPORT1 25.10.2025 • 23:10 Uhr Für den FC Liverpool geht in der Premier League die Niederlagenserie weiter. Auch Florian Wirtz erlebt einen unglücklichen Abend - auch weil ein anderer Deutscher trifft.

Die Krise des englischen Fußballmeisters FC Liverpool in der Premier League spitzt sich zu. Das Team um den erneut torlosen Nationalspieler Florian Wirtz kassierte durch ein 2:3 (1:2) beim FC Brentford die bereits vierte Liganiederlage in Folge und droht, den Anschluss an die Spitzenränge vorerst zu verlieren.

Wirtz‘ DFB-Kollege Kevin Schade (45.) sowie Dango Ouattara (5.) und Igor Thiago (60., Foulelfmeter nach Videobeweis) erzielten die Treffer für die Gastgeber. Für den englischen Meister, der unter der Woche Eintracht Frankfurt in der Champions League noch 5:1 abgefertigt hatte, waren die Anschlusstreffer von Milos Kerkez (45.+3) und des zuletzt glücklosen Mohamed Salah (88.) zu wenig.

Der frühere Mittelfeldstar Joe Cole sah Liverpools Situation mit Blick auf die Titelverteidigung angespannt. „Zu Beginn der Saison haben wir alle auf sie gesetzt. Sie hatten ihre Mannschaft verstärkt und Florian Wirtz verpflichtet, den besten Spieler Deutschlands, aber derzeit mangelt es ihrem Team an Balance“, sagte Cole bei TNT Sports.

Schade schockt Liverpool nach klasse Konter

Die Reds präsentierten sich einmal mehr defensiv extrem anfällig. Brentford attackierte Liverpools hohe Linie gezielt mit langen Bällen und schnörkellosem Umschaltspiel.

So fiel Schades Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 nach einem mustergültigen Konter. Der 23-Jährige verbuchte sein zweites Saisontor. Mikkel Damsgaard hatte den Ex-Freiburger mit einem starken Steilpass auf die Reise geschickt

Vierter Offizieller ersetzt verletzten Schiri

Das 1:2 von Kerkez sorgte nur kurzzeitig für Hoffnung auf Seiten der Gäste. Der Vierte Offizielle Tim Robinson, der nach der Halbzeit den verletzten Referee Simon Hooper ersetzte, entschied mit VAR-Unterstützung nach einem Foulspiel von Virgil van Dijk auf der Strafraumkante auf Strafstoß – Igor Thiago blieb eiskalt.

Für Liverpool war Salahs sehenswerter dritter Saisontreffer am Ende zu wenig.

-----