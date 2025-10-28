Fußball: Liverpool-Trainer Slot meidet Pressekonferenz

Niklas Senger 28.10.2025 • 18:35 Uhr Arne Slot zieht sich nach der aktuellen Negativserie des FC Liverpool zurück und wird vor dem Pokalspiel gegen Crystal Palace keine Pressekonferenz abhalten.

Liverpool-Trainer Arne Slot zieht sich vor dem League-Cup-Duell gegen Crystal Palace am Mittwochabend vorerst aus dem Scheinwerferlicht zurück. Nach der Horrorbilanz des FC Liverpool von fünf Niederlagen in den letzten sechs Pflichtspielen wird der Niederländer keine Pressekonferenz abhalten.

In der Liga stehen die Reds derzeit auf einem enttäuschenden siebten Platz und liegen bereits sieben Punkte hinter Spitzenreiter Arsenal. Einzig der 5:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt sorgte in den vergangenen Wochen für positive Stimmung an der Anfield Road.

Da Slot im League Cup nicht verpflichtet ist, eine Pressekonferenz abzuhalten, entschied er sich, sich vor dem wichtigen Pokalspiel voll auf die taktische Vorbereitung zu fokussieren und sich nicht den Fragen der Medien zu stellen.

Laut englischen Medienberichten wird jedoch erwartet, dass anstelle des Trainers ein Spieler für die Pressekonferenz bereitgestellt wird.

Angstgegner Crystal Palace mit viel Selbstvertrauen

Schon vor dem Duell in der vorherigen Pokalrunde fand keine Pressekonferenz statt. Damals war der Trainer jedoch mit einigen Spielern bei der Ballon-d’Or-Gala in Paris und stand entsprechend nicht zur Verfügung. Am Ende konnte der LFC sich mit 2:1 gegen den FC Southampton durchsetzen.

Crystal Palace dürfte nicht nur aufgrund der Negativserie mit viel Selbstvertrauen nach Liverpool reisen. Beim letzten Aufeinandertreffen gewann Palace vor heimischem Publikum mit 2:1 und sorgte damit für den Auftakt der aktuellen Liverpool-Krise.