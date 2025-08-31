Woltemade? Kuranyi hätte Ex-VfB-Star anderen Rat gegeben

SPORT1 31.08.2025 • 14:23 Uhr Der Wechsel von Nick Woltemade nach England sorgt immer noch für Aufsehen. Ex-VfB-Stürmer Kevin Kuranyi äußert sich im Doppelpass zu dem Transfer.

Der frühere VfB-Angreifer Kevin Kuranyi hat sich zum Wechsel von Nick Woltemade zu Newcastle United geäußert, der Berichten zufolge 85 Millionen Euro und bis zu fünf Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen in die Kassen des VfB Stuttgart spült.

„Jeder hat sich Gedanken darüber gemacht, was so ein Spieler kosten darf. Als 60 Millionen auf dem Tisch lagen, haben wahrscheinlich 80 Prozent gesagt, wir müssen den verkaufen. Wir sind ja Schwaben, wir brauchen das Geld, wir sind ja sparsam“, scherzte Kuranyi im SPORT1-Doppelpass.

Der frühere Nationalspieler hätte Woltemade dabei noch nicht zu diesem Schritt geraten: „Ein Jahr noch in Stuttgart, die WM mitmachen und dann den nächsten Schritt (gehen). Aber bei solchen Gehältern ist es schwer, eine solche Entscheidung zu machen.“

Wochenlange Transfer-Sage um Woltemade beendet

Woltemades Wechsel beendete eine wochenlange Transfer-Saga, in der lange der FC Bayern intensiv um den Shootingstar gebuhlt hatte. Der VfB hatte zuvor mehrere Angebote der Münchner abgelehnt und die zähen Verhandlungen vor dem Supercup-Duell für beendet erklärt.

„Nick Woltemade spielt nächste Saison beim VfB Stuttgart, die Akte ist geschlossen“, hatte Stuttgarts Vorstandschef Alexander Wehrle unter anderem gesagt. Das finanziell attraktive Angebot aus Newcastle brachte den Bundesligisten wohl zum Umdenken.