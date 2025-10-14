Wieder heftige Klatsche für Bayern-Juwel: Schwedens U21 "gedemütigt"

Julius Schamburg 14.10.2025 • 21:42 Uhr Die schwedische U21-Nationalmannschaft droht die EM zu verpassen. Mittendrin: Eine Bayern-Leihgabe und ein ehemaliges Juwel der Münchner.

Bayern-Juwel Jonah Kusi-Asare hat mit der schwedischen U21-Nationalmannschaft zwei empfindliche Pleiten binnen fünf Tagen kassiert.

Nachdem der schwedische Nachwuchs am Freitag in der EM-Qualifikation mit 0:4 gegen Italien verlor, setzte es am Dienstagabend im Stadsparksvallen im heimischen Jönköping eine 0:6-Klatsche gegen Polen.

EM-Qualifikation: Bayern-Juwel enttäuscht

Bayerns Kusi-Asare, noch bis Sommer 2026 an den FC Fulham ausgeliehen, wurde gegen Italien für die letzte halbe Stunde von Trainer Daniel Backstrom in die Partie geworfen. Gegen Polen stand der 18 Jahre alte Stürmer in der Startelf und wurde in der Schlussphase nach einer blassen Vorstellung ausgewechselt (81.).

Wie auch der Rest seiner Mannschaft blieb das Sturm-Talent in beiden Partien ohne direkte Torbeteiligung.

Mit Matteo Perez Vinlöf stand ein ehemaliges Bayern-Talent (wechselte im Sommer für zwei Millionen Euro zu Dinamo Zagreb) bei beiden Pleiten über die gesamte Spieldauer auf dem Feld, konnte aber ebenso wenig überzeugen wie Kusi-Asare.

„Demütigung“ für Schwedens U21

„Wir haben eine schwache Leistung gezeigt und ein schlechtes Ergebnis erzielt. Natürlich sind wir enttäuscht“, sagte Nationaltrainer Daniel Bäckström bei SVT Sport. Das Medium selbst schrieb von einer „Demütigung“.

Die vernichtende Bilanz von Schwedens U21 nach vier von zehn Spieltagen in der EM-Qualifikation: Platz fünf in der Gruppe E und lediglich ein Sieg aus vier Spielen (3:0 gegen Armenien). Außerdem steht eine ernüchternde Tordifferenz von -9 zu Buche. Der Rückstand auf den direkten Qualifikations- und den Playoffrang beträgt nunmehr neun Punkte.

Ein ganzes Land steckt in der Krise

Entsprechend hart ging die schwedische Presse mit dem Nachwuchs ins Gericht. „Schwere Schläge für die U21 in der Qualifikation“, titelte die Zeitung Sportbladet und verwies dabei auf die A-Nationalmannschaft, bei der es jüngst nicht sonderlich besser lief.

Nach dem ernüchternden 0:1 gegen Kosovo rückt die WM-Qualifikation für Schwedens A-Team um die Topstürmer Alexander Isak und Viktor Gyökeres in weite Ferne. Die Zeitung Aftonbladet fällte ein eindeutiges Urteil: „Das ist eine totale Schande, vielleicht das Schlimmste, was der schwedische Fußball je erlebt hat.“