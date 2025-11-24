"Nahe an der Perfektion": Messi folgt Müller ins Halbfinale

Tobias Wiltschek 24.11.2025 • 05:45 Uhr Lionel Messi führt Inter Miami in den MLS-Playoffs mit einer Gala in die Runde der letzten vier Teams.

Weltstar Lionel Messi hat Inter Miami mit einer Gala ins Play-off-Halbfinale der nordamerikanischen Profiliga MLS geführt. Der 38 Jahre alte Argentinier erzielte beim 4:0 (1:0) beim FC Cincinnati den ersten Treffer (19.) selbst und bereitete alle anderen Tore vor.

Mit dem Halbfinal-Einzug von Miami rückt ein Finale zwischen Inter und den Vancouver Whitecaps um Thomas Müller wieder etwas näher. Nun müssen beide Teams „nur noch“ ihr jeweiliges Halbfinale gewinnen, und das Duell zwischen Müller und Messi wäre Wirklichkeit.

„Das Spiel von Inter Miami war nahe an der Perfektion”, schreibt der Miami Herald über die Leistung des Teams aus Florida. Team-Besitzer Jorge Mas sagte nach dem Spiel: „Das war eine fantastische Leistung des Teams. Leo Messi überrascht uns immer wieder aufs Neue. Wir sind nur noch zwei Siege davon entfernt.“

Neben Messi waren Mateo Silvetti (57.) und Tadeo Allende (62., 74.) für Miami erfolgreich, das damit ins Finale der Eastern Conference vorstieß. Dort wartet am Samstag (22.00 Uhr) der New York City FC, der sich überraschend 1:0 (1:0) bei der topgesetzten Philadelphia Union mit dem deutschen Verteidiger Kai Wagner durchsetzte.

Thomas Müller mit Vancouver gegen San Diego oder Minnesota

Der Gegner von Thomas Müllers Vancouver Whitecaps im Endspiel der Western Conference wird in der Nacht auf Dienstag (4.00 Uhr) zwischen dem San Diego FC und Minnesota United ermittelt.

„Wir wissen, wozu Leo in der Lage ist, er zeigt es jedes Wochenende. Es ist eine Ehre und ein Privileg, nicht nur ihn, sondern die ganze Mannschaft zu trainieren“, sagte Miamis Trainer Javier Mascherano: „Die Spieler haben unglaublichen Charakter gezeigt und praktisch das perfekte Spiel gespielt.“

