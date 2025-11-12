Nach nur fünf Spielen: 1860-Ikone Pacult in Wolfsberg entlassen

SID 12.11.2025 • 10:18 Uhr Nur ein Ligasieg war für Peter Pacult zu wenig. Der Klub spricht von einer „einvernehmlichen Trennung“.

Nach nur 31 Tagen ist für Peter Pacult beim Wolfsberger AC als Trainer schon wieder Schluss: Der österreichische Erstligist hat den 66-Jährigen am Mittwoch entlassen.

Der Kärntner Klub schrieb von einer „einvernehmlichen Trennung“ nach „eindringlichen Gesprächen“ zwischen Präsident Dietmar Riegler und dem früheren Nationalspieler.

Pacult hatte erst am 13. Oktober das Amt von Dietmar Kühbauer übernommen. In vier Ligaspielen gab es in dieser Zeit nur einen Sieg und ein Remis. Dazu kam ein Erfolg des Titelverteidigers im ÖFB-Cup. Als Tabellenvierter liegt der ambitionierte WAC momentan vier Punkte hinter Tabellenführer RB Salzburg.

Pacult schoss 1860 in die Bundesliga