FC-Bayern-Schreck blüht plötzlich nochmal auf!

Auch im Herbst seiner Karriere zeigt Juan Mata, dass er es noch nicht verlernt hat. Im Alter von 37 Jahren will es der Bayern-Schreck in der Ferne nochmal wissen.

Einst trug Juan Mata entscheidend zum schmerzhaften Bayern-Trauma beim „Finale dahoam“ bei. Mehr als 13 Jahre nach dem Champions-League-Titel mit dem FC Chelsea blüht der mittlerweile 37-Jährige in Australien bei Melbourne Victory nochmal so richtig auf.

Zwar liegt Mata mit seinem neuen Verein nach acht Spieltagen nur auf dem 12. und somit letzten Platz der A-League, doch am vergangenen Wochenende gelang mit einem 2:1-Erfolg gegen Adelaide United der zweite Saisonsieg. Der Spanier, der am 3. Spieltag beim 2:0-Triumph bei Perth Glory seinen ersten Saisontreffer erzielt hatte, spielte dabei eine gewichtige Rolle.

Mit einer maßgenauen, butterweichen Flanke von der rechten Seite bereitete Mata, filigran wie eh und je, das 2:0 durch Doppeltorschütze Nikos Vergos vor. „Juan Mata hat eine Meisterleistung gezeigt. Eine großartige Vorlage. Eine großartige Leistung, als Melbourne sie am dringendsten brauchte”, schrieb der offizielle Account der Liga.

Matas Eckball stürzt Bayern ins Verderben

Diese Flanke erinnerte ein wenig an eine Sternstunde des Spaniers: Am 19. Mai 2012 war es seine Ecke von der rechten Seite, die Didier Drogba bei Bayerns „Finale dahoam“ für seinen wuchtigen Kopfballtreffer zum 1:1 nutzte. Ohne diesen Assist wäre Chelsea nicht in die Verlängerung und ins Elfmeterschießen gekommen, das der deutsche Rekordmeister letztlich dramatisch verlor.

Matas lange Karriere ist gespickt von großen Erfolgen, vor allem auf internationaler Ebene. Mit Spanien wurde der technische beschlagene Offensivakteur 2010 Weltmeister und zwei Jahre später Europameister. Mit Chelsea wurde er nach dem Triumph in der Königsklasse 2012 ein Jahr später auch noch Europa-League-Champion – genauso wie mit Manchester United 2017.

Ab Sommer 2007 nahm die Karriere von Mata, der sich im offensiven Mittelfeld genauso wohlfühlt wie auf beiden Flügeln, richtig Fahrt auf, als er von Real Madrid Castilla zum FC Valencia wechselte, ehe 2011 der Sprung zu Chelsea folgte. Nach drei Jahren in London zog er 2014 nach Manchester weiter, wo er acht Jahre lang für United auflief.

Wandervogel im Herbst der Karriere

Im Anschluss ging der 41-malige spanische Nationalspieler auf Wanderschaft. Im September 2022 unterschrieb der vereinslose Mata bei Galatasaray Istanbul, mit denen er seine erste nationale Meisterschaft gewann. Im Jahr darauf verließ er – erneut vereinslos – Europa und schloss sich Vissel Kobe an.

In Japan wurde Mata erneut Meister, bestritt aber nur eine einzige Partie, als er zehn Minuten vor Schluss eingewechselt wurde. Ab Januar 2024 war er wieder vereinslos, seine Karriere schien dem Ende entgegenzugehen, bevor er im September 2024 bei den Western Sydney Wanderers anheuerte, wo er jedoch auch aufgrund eines Zerwürfnisses mit Trainer Alen Stajcic nicht wirklich glücklich wurde.