Ex-Bayern-Star zieht überraschend Schlussstrich: "Bin mental sehr erschöpft"

Maximilian Lotz 18.02.2026 • 19:08 Uhr Der frühere Bayern-Star Philippe Coutinho trifft bei seinem Jugendklub eine überraschende Entscheidung.

2024 kehrte Philippe Coutinho zu seinem Jugendklub Vasco da Gama zurück, nun findet das Kapitel ein abruptes Ende.

Der ehemalige Offensivstar des FC Bayern hat um eine vorzeitige Auflösung seines ursprünglich bis Sommer 2026 laufenden Vertrags gebeten.

„Die Wahrheit ist, dass ich mental sehr erschöpft bin“, schrieb der 33-Jährige als Begründung in einem langen Instagram-Statement.

Neymar reagiert auf Coutinhos Worte

Zuspruch kam umgehend von Brasiliens Superstar Neymar. „Ich bin immer bei dir“, schrieb er als Antwort auf Coutinhos Beitrag.

„Mit schwerem Herzen verstehe ich, dass es jetzt an der Zeit ist, einen Schritt zurückzutreten und dieses Kapitel bei Vasco zu beenden. Ich bin dankbar für alles, was ich hier erlebt habe“, schrieb Coutinho. Sein Verhältnis zu Vasco da Gama werde immer eine Liebesbeziehung bleiben.

Zuvor hatte das brasilianische Portal Globo über die Vertragsauflösung berichtet. Die Verantwortlichen seien von dem Schritt „völlig überrascht“, hieß es in dem Bericht.

Trainer versuchte offenbar, Coutinho umzustimmen

Trainer Fernando Diniz soll noch vergeblich versucht haben, seinen Kapitän umzustimmen. Doch laut Globo sei Coutinhos Entscheidung „unwiderruflich“. Als Grund wurde dabei auch die wachsende Kritik an seiner Person und Pfiffe beim letzten Spiel gegen Volta Redonda angeführt.

In seinem Statement ging Coutinho auch darauf ein: „Ich würde niemals die Fans, meine Mitspieler und Vasco respektlos behandeln. Das habe ich noch nie getan, egal wo ich gespielt habe. Wer mich kennt, weiß das. In diesem Moment, auf dem Weg in die Umkleidekabine, spürte und erkannte ich, dass meine Zeit im Verein vorbei war, und ich kehre nicht zurück, um meiner psychischen Gesundheit Vorrang zu geben. Das tut sehr weh.“

Offene Worte von Coutinho

Das Trikot von Vasco zu tragen sei für Coutinho „eine der wichtigsten Entscheidungen, die ich je getroffen habe. Und bei jedem Training, bei jedem Spiel habe ich mein Bestes gegeben. Immer! Es hat mir nie an Einsatz, Willen und Engagement gefehlt. Von unzähligen Menschen für etwas verurteilt zu werden, das nicht zu meinem Charakter passt, ist sehr schwer.“

Laut Globo waren zuletzt eigentlich Gespräche über eine Vertragsverlängerung aufgenommen worden. Nun kam alles anders.

Coutinho war 2024 von Aston Villa nach Brasilien zurückgekehrt. Der Offensivstar wurde einst in der Jugend von Vasco da Gama ausgebildet, ehe er 2010 seine Karriere in Europa startete.

Zunächst wechselte er zu Inter Mailand. Nach einer zwischenzeitlichen Leihe zu Espanyol Barcelona zog der Offensivstar 2013 weiter zum FC Liverpool, wo er die beste Zeit seiner Karriere erlebte. In 201 Pflichtspielen gelangen ihm 54 Tore.

Coutinho gewann mit dem FC Bayern das Triple

Im Winter 2018 legte der FC Barcelona 135 Millionen Euro Ablöse für Coutinho auf den Tisch. Doch die Erwartungen konnte der 68-malige brasilianische Nationalspieler (21 Tore) dort nie erfüllen.

In der Saison 2019/20 war Coutinho an den FC Bayern ausgeliehen und feierte den Gewinn des Triples, zählte dabei allerdings nicht zum Stammpersonal. Nach nur einer Saison kehrte Coutinho nach Barcelona zurück.