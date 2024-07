Abschied aus Europa: Zäsur für früheren FC-Bayern-Star

Ex-Bayern-Stürmer Philippe Coutinho wechselt zurück in seine Heimat und schließt sich seinem Jugendklub an. Der Brasilianer findet emotionale Worte.

Coutinho: „Gefühl, nach Hause zu kommen“

„Es ist ein Gefühl von großem Glück, Freude und Aufregung“, wurde Coutinho in der Mitteilung seines neuen alten Klubs zitiert. „Ich habe lange Zeit in der Fremde gelebt, daher ist es wirklich ein Gefühl, nach Hause zu kommen, an den Ort, an dem ich aufgewachsen bin, an den Ort, den ich liebe, den Verein, den ich liebe. Alle wissen, wie glücklich ich bin und sie freuen sich über meine Rückkehr.“