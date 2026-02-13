Neuer Tiefpunkt: Núnez aussortiert

Daniel Höhn 13.02.2026 • 10:59 Uhr Erst seit einem halben Jahr spielt Ex-Liverpool-Star Darwin Núnez bei Al-Hilal. Nun streicht ihn der Saudi-Klub aus dem Liga-Kader.

Im vergangenen Sommer wechselte Darwin Núnez für mehr als 50 Millionen Euro nach Saudi-Arabien, jetzt ist der ehemalige Liverpool-Star bei Al-Hilal aufs Abstellgleis geraten.

Der Stürmer wurde von seinem Verein aus dem Kader für die Saudi Pro League gestrichen und kann damit nur noch in der asiatischen Champions League auflaufen. Somit stehen dem Uruguayer im weiteren Saisonverlauf maximal noch sechs Spiele zur Verfügung (falls Al-Hilal das Finale erreicht), um sich für die WM im Sommer zu empfehlen.

Núnez ein Opfer der Ausländerregelung

Der Grund dafür, dass Núnez aus dem Liga-Aufgebot gestrichen wurde, heißt Karim Benzema. Al-Hilal verpflichtet den erfahrenen Angreifer am Deadline Day.

Aufgrund der strengen Ausländerregelung der Liga musste der Klub reagieren. Da der Verein nach Sergej Milinkovic-Savic auch mit Kalidou Koulibaly verlängerte, fiel die Entscheidung zulasten von Núnez.