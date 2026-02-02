Neuer Benzema-Klub wohl fix: Superstar vor 25-Mio-Deal

Julius Schamburg , Niklas Senger 02.02.2026 • 21:06 Uhr Karim Benzema hat offenbar einen neuen Verein gefunden. Eine Rückkehr nach Europa bleibt wohl aus.

Karim Benzema wechselt übereinstimmenden Medienberichten zufolge zu Al-Hilal. Rund 25 Millionen Euro Ablöse soll der Klub für den Ballon-d’Or-Gewinner von 2022 überweisen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Damit wechselt der Franzose innerhalb Saudi-Arabiens erster Liga, eine Rückkehr nach Europa bleibt wohl aus. Sein Vertrag bei Ligakonkurrent Al-Ittihad wäre zum Saisonende ausgelaufen, die Verhandlungen über eine mögliche Verlängerung sollen am Mittwoch laut der spanischen Zeitung As in einem „abrupten und überstürzten Bruch der Beziehungen gemündet“ sein.

Saudi League: Benzema vor Wechsel zum Tabellenführer

Bei den letzten beiden Ligaspielen fehlte Benzema bereits im Kader des Tabellensechsten. Benzema fühle sich „von den Verantwortlichen von Al-Ittihad betrogen“, da die Eigentümer dem 38-Jährigen ursprünglich eine Verlängerung „zu nahezu identischen oder sogar besseren Bedingungen als bisher zugesichert“ haben sollen.

Durch das Angebot, welches ihm bei einem Treffen am Mittwoch unterbreitet worden sei, fühlte sich Benzema „gedemütigt, da es seiner Ansicht nach weder seiner Vergangenheit noch seiner aktuellen Bedeutung für den saudischen Klub gerecht wird“. Das zumindest behaupten die Berichte aus Spanien und Frankreich.