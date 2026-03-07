Bann gebrochen! Moukoko schießt Kopenhagen ins Finale

Felix Kunkel 07.03.2026 • 19:11 Uhr Youssoufa Moukoko führt den FC Kopenhagen mit seinen Toren ins Pokalfinale. Für den Ex-BVB-Stürmer ist es zugleich das Ende einer langen Durststrecke.

Youssoufa Moukoko hat seine monatelange Durststrecke beendet. Der frühere BVB-Stürmer traf beim 2:1-Erfolg des FC Kopenhagen im Halbfinal-Rückspiel des dänischen Pokals bei Viborg FF doppelt – und zeichnete sich somit maßgeblich verantwortlich für den Einzug ins Endspiel.

Im aktuellen Jahr hatte der 21-Jährige bislang noch gar kein Pflichtspieltor erzielt. Letztmals war Moukoko am 1. November beim 3:2 (1:0) in der Liga gegen den FC Fredericia erfolgreich gewesen.

Gegen Viborg erzielte der deutsche Angreifer nach einem Patzer des gegnerischen Keepers Lucas Lund in der 28. Minute per Abstauber die 1:0-Führung.

Moukoko erzielt „vielleicht das einfachste Tor seiner Karriere“

„Lucas Lund macht einen riesigen Fehler! Youssoufa Moukoko nutzt das aus! Lucas Lunds erfolgloses Eingreifen ist genau richtig, damit Moukoko vielleicht das einfachste Tor seiner Karriere erzielt“, analysierte das dänische Medium Tipsbladet.

Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Thomas Jörgensen (37.) dauerte es im zweiten Abschnitt nur 50 Sekunden, ehe Moukoko mit einem flachen Abschluss das zweite Tor für Kopenhagen nachlegte (46.).

Auch das Hinspiel hatten die Hauptstädter mit 2:1 für sich entschieden. Für Kopenhagen ist der Finaleinzug ein wichtiger Erfolg in schwierigen Zeiten. Zuletzt verpasste der dänische Meister erstmals in seiner Vereinsgeschichte die Teilnahme an der Meisterrunde.

Moukoko als Sinnbild der Krise

Moukoko ist dabei zu einem Sinnbild der Krise geworden. Im vergangenen Sommer schloss er sich Kopenhagen an, um seine stagnierende Karriere wieder in Schwung zu bringen – doch seine Bilanz von drei Toren und einem Assist in 18 Ligaspielen fällt recht mager aus. Nun traf er immerhin im Pokal wieder.