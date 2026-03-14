Heißes Gerücht um Xabi Alonso: Sein Berater widerspricht nicht

Maximilian Huber 14.03.2026 • 08:53 Uhr Nach seinem Aus als Cheftrainer bei Real Madrid ist die Zukunft von Xabi Alonso noch unklar. Sein Berater verrät nun, dass mehrere Angebote für den Spanier vorliegen würden.

Nach seinem überraschend kurzfristigen Engagement als Cheftrainer von Real Madrid ist die Zukunft für Xabi Alonso noch völlig ungewiss.

Der Meistertrainer von Bayer 04 Leverkusen war am 12. Januar nach gerade einmal 232 Tagen als Real-Coach freigestellt worden. Seinen guten Ruf verlor der Spanier aber nicht, wenn man seinem Berater Inaki Ibánez glauben darf.

Trainerjob in Liverpool? Das sagt Alonsos Agent

Wie der 61-Jährige im Gespräch mit WinWin erklärte, reißen sich gleich mehrere Topklubs um die Dienste Alonsos: „Alonso denkt über alle Angebote nach, die er bekommen hat, um sein nächstes Ziel für die kommenden Saison zu bestimmen“, erklärte Ibánez und bestätigte mehrere vorliegende Angebote für Alonso.

Wie in vergangenen Tagen mehrere Medien berichteten, soll auch der FC Liverpool über eine Alonso-Verpflichtung im Sommer 2026 nachdenken. Gerüchte um den Ex-Klub des einstigen Weltklasse-Spielers wollte Agent Ibánez weder abstreiten noch bestätigen. „All das Gerede über einen Vertrag mit Liverpool sind nur Spekulationen der Medien.“

Neben Liverpool soll sich angeblich auch Manchester City mit einem Alonso-Deal beschäftigen. Dort steht Cheftrainer Pep Guardiola zwar noch bis 2027 unter Vertrag; ob der Spanier über den Sommer hinaus in Manchester bleiben wird, ist jedoch unklar.