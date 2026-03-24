Mbappé meldet sich komplett fit - auch für Bayern!

SID 24.03.2026 • 14:28 Uhr Der Kapitän kann die Équipe Tricolore gegen Brasilien aufs Feld führen. Er ist bereit für die kommenden Aufgaben.

Superstar Kylian Mbappé hat sich für die Länderspiele mit der französischen Nationalmannschaft wieder vollständig spielfit gemeldet. Er habe aktuell „keine Beschwerden mehr“, sagte der 27-Jährige am Rande einer Veranstaltung einer Versicherungsgesellschaft.

„Das liegt hinter mir, ich habe mich an einen Trainingsplan gehalten, um langsam wieder ins Spielgeschehen einzusteigen. Ich hoffe, dass ich in dieser Länderspielpause spielen kann und wieder entscheidend zum Erfolg beitragen werde.“

Die Spielpause wegen seiner Knieprobleme habe er mit „viel Frustration, Wut und Sorge“ durchlebt, ein vorzeitiges Saison- oder gar WM-Aus sei allerdings „nie ein Thema“ gewesen, betonte der Stürmer: „Ich hatte höchstens einen Teilriss, also wäre ich bis April ausgefallen. Es gab nie eine Diskussion über die Weltmeisterschaft oder das Saisonende bei Real Madrid.“ Auch für die Champions-League-Kracher gegen die Bayern am 7. und 15. April gab Mbappé damit grünes Licht.

Mbappé gibt Kurz-Comeback

Seit dem 21. Februar spielte der Franzose nicht mehr von Beginn an. Zwischenzeitlich reiste er zur Behandlung seiner hartnäckigen Knieprobleme nach Paris, eine Operation war letztlich nicht nötig. Am 17. März feierte Mbappé in der Champions League gegen Manchester City ein 21-minütiges Kurzcomeback, ehe er auch am vergangenen Wochenende in der Liga 26 Minuten ran durfte.

Nun reist er mit Frankreich per Kurztrip in die USA für die Duelle gegen Brasilien (26. März) und Kolumbien (29. März).